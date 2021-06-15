Эксперт: при заражении новыми штаммами ковид может протекать в более тяжелой форме

"К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или "Дельта"-штаммом, связана более высокая контагиозность - на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России.

"У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <...> 30% сегодняшних штаммов в России - [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <...>, но 30% - это общее число, доля из того, что циркулирует в России", - отметил эксперт.