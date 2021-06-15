В Крыму могут ужесточить антиковидные меры

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор намерен предложить оперативному штабу Крыма по противодействию коронавирусу ужесточить ограничения, введенные в республике из-за пандемии COVID-19, если в регионе не будут соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а темпы прироста заразившихся не начнут снижаться. Ограничение доступа на пляжи пока не обсуждалось, сообщила во вторник ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

В течение почти двух недель в республике ежедневно фиксируется более 100 заразившихся. Ранее подобные показатели регистрировали 18 мая. За минувшие сутки подтверждено 140 случаев.

"Естественно, будут предложения по ужесточению мер, потому что заболеваемость, к сожалению, не имеет тенденции к стабилизации. Они будут озвучены на заседании оперативного штаба, по ним будут приняты изменения в указ главы республики. Ограничения в общепите и так прописаны в указе <...> у нас 50-процентная загрузка. Про пляжи точно ничего нет", - сказала Пеньковская, имея в виду, что введение ограничения доступа на пляжи пока не обсуждалось.

По словам главного санитарного врача Крыма, после обсуждения на оперативном штабе республики о новых мерах сообщат общественности. "[Меры будут] с упором в том числе и на проведение иммунизации", - добавила Пеньковская.

Пандемия в Крыму

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 45 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс. На лечении находятся свыше 2 тыс. пациентов.