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Госдума вводит во II чтении запрет на публичную демонстрацию изображений нацистов

Исключение предлагают сделать для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во II чтении депутатский законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Документом с учетом поправок ко II чтению предлагается установить запрет на использование, в том числе публичное демонстрирование "являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала... как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение предлагается сделать для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Одновременно предлагается отнести к экстремистским материалам "выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала", а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.

Поправки предложены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности". Законопроект был внесен в Госдуму в 2020 году группой депутатов во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.

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