В Липецкой области до конца года рекультивируют мусорный полигон и свалку

ЛИПЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Мусорный полигон "Орлиный лог" и свалку в районе города Данков рекультивируют до конца текущего года в Липецкой области по нацпроекту "Чистая страна". Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов в рамках рабочей встречи с руководителем Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

"В 2021 году в регионе должна завершиться рекультивация полигона "Орлиный лог" в Липецке и свалки в Данкове", - сказал Артамонов.

По его словам, в регионе завершается разработка еще нескольких проектов рекультивации нарушенных земель, финансирование работ по которым ожидается за счет субсидий федерального бюджета. "Вопросам экологии в Липецкой области уделяют особое внимание - это важно для сохранения природы и улучшения качества жизни людей. Убежден, что наша дальнейшая совместная работа будет не менее результативной", - сказал Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, в конце будущего года планируется закрытие для последующей рекультивации одного из крупнейших в области полигона "Центролит".

Артамонов также рассказал о работе по привлечению инвестиций в развитие "зеленой экономики" и необходимости соблюдения участниками рынка экологических требований. "В случае фиксации у отдельных участников рынка нежелания соблюдать экологические требования, им будут созданы такие условия деятельности, которые позволят либо изменить соответствующую позицию, либо убрать нарушителей из региона", - отметил он.