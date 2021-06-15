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В МЧС предупредили о риске травматизма из-за схода лавин в горных регионах

Речь идет о Камчатском, Красноярском и Алтайском краях, республиках Тыва, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили о риске травматизма людей в результате лавин в ряде горных регионов страны.

"На текущей неделе сохраняются риски схода единичных снежных лавин в горных районах Камчатского, Красноярского и Алтайского краев, республик Тыва, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. В связи с ростом в текущем году внутреннего туризма в РФ повышается вероятность травматизма людей в результате схода снежных масс в указанных субъектах", - сказали в институте.

В связи с этим ученые ВНИИ ГОЧС рекомендуют территориальным органам РСЧС усилить контроль за прибытием в места отдыха туристических групп и их регистрацией. Кроме того, они советуют постоянно проводить разъяснительную работу с отдыхающими о правилах безопасности на горных склонах. Также нужно организовать патрулирование лавиноопасных участков.

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