Дума одобрила блокировку сайтов со сведениями о лицах под госзащитой - силовиках и судьях

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о предоставлении госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) России. Одобренные депутатами поправки предусматривают также запрет на распространение информации с персональными данными лиц под госзащитой, в том числе силовиков и судей, и возможность блокировки Роскомнадзором сайтов с такими сведениями.

Пока закон запрещает "выдачу находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц (о персональных данных) и об их имуществе", под оператором подразумеваются госорганы, а также юрлица и физлица, занимающиеся обработкой персональных данных. Согласно поправке, временный запрет сможет налагаться и на "распространение информации, содержащей сведения о защищаемых лицах (о персональных данных)", исключение составят лишь случаи, если такие сведения выясняются в установленном порядке в связи с производством по уголовному делу.

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с такими данными: основанием для включения в Единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, содержащей сведения о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность. Госзащита предоставляется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК РФ, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, определенным военнослужащим Росгвардии, Минобороны, СВР и другим. Перечень лиц, к которым применяется такая мера безопасности, как обеспечение конфиденциальности, определяется руководителем соответствующего органа.

Законопроект включает в перечень лиц, которым положена госзащита, всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Пока защита предоставляется лишь тем сотрудникам указанных органов, кто задействован в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо кто непосредственно участвует в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях. По словам авторов инициативы, угроза для жизни и безопасности может возникать безотносительно личного участия в охране общественного порядка, борьбе с преступностью и др. Кроме того, законопроект устанавливает, что к охране лиц под госзащитой может привлекаться Росгвардия.

Еще одна поддержанная поправка включает в перечень тех, кому предоставляется госзащита, уже уволенных со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии "сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество".