Дума повышает до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Одна из поддержанных поправок повышает возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.

"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года", - говорится в принятой Госдумой поправке. Это правило не будет распространяться на прошедших и проходящих военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В действующей редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

При этом предлагается сохранить право на приобретение охотничьего оружия с 18 лет за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами. Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести "охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом". Положения о приобретении с 18 лет газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой сохранятся неизменными.

Кому откажут в лицензии на оружие

Законопроект также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Сейчас в перечень таких оснований входит, в частности, наличие непогашенной судимости за умышленное преступление или погашенной судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия. Законопроект запрещает выдавать лицензии на оружие и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для лиц, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю - до истечения года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию.

Лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных техсредств, наркотических средств и др. То же коснется имеющих снятую или погашенную судимость за преступление террористической (экстремистской) направленности, или совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Лицензию не выдадут и осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Кроме того, продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиков: до года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Сейчас такой запрет действует лишь до окончания срока действия административного наказания. Такой же временный запрет вводится для совершивших правонарушение, за которое полагается административный арест в качестве одного из видов наказания.

Другие ограничения

Также законопроект вводит запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по "незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия". Сейчас такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Одновременно в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносятся поправки, позволяющие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения и отказ предоставить оружие для осмотра. Предлагается также запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Запрещается хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.

В Казани 11 мая бывший ученик гимназии №175 устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, еще 23 человека пострадали. Нападавший арестован по решению суда, он обвиняется в убийстве двух и более лиц.