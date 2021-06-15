YouTube удалил ролик Слуцкого о дискриминации вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube удалил видеоролик депутата Госдумы Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины "Спутник V" из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Google.

"Безопасность пользователей YouTube - наш главный приоритет. Контент, о котором идет речь, был удален, поскольку он нарушал "Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19". В частности, часть видео напрямую связывала большое количеством смертей от коронавируса с вакцинацией", - ответили в пресс-службе Google на запрос ТАСС о том, почему видеохостинг решил наложить ограничения на ролик о дискриминации вакцины "Спутник V".