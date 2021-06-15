ОСАГО без техосмотра: что изменится в процедуре диагностики автомобилей

Все легковые автомобили (не использующиеся для коммерческой перевозки пассажиров) старше четырех лет должны раз в два года проходить техосмотр (ТО) на специальных станциях. Если автомобиль старше 10 лет, ТО надо проходить ежегодно.

При прохождении ТО с 1 марта этого года формируется электронная диагностическая карта. Она предъявляется в страховой компании при оформлении договора ОСАГО (через подключение к ЕАИСТО, единой автоматизированной информационной системе технического осмотра). По просьбе автовладельца ему могут распечатать карту и в бумажном виде.