ОСАГО без техосмотра: что изменится в процедуре диагностики автомобилей

15 июня Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Они вступят в силу с 22 августа 2021 года. После этого рядовым автовладельцам, чтобы оформить полис обязательной автогражданской ответственности, не обязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Рассказываем, как это изменит жизнь автовладельцев.
Как это происходит сейчас?
Все легковые автомобили (не использующиеся для коммерческой перевозки пассажиров) старше четырех лет должны раз в два года проходить техосмотр (ТО) на специальных станциях. Если автомобиль старше 10 лет, ТО надо проходить ежегодно.
При прохождении ТО с 1 марта этого года формируется электронная диагностическая карта. Она предъявляется в страховой компании при оформлении договора ОСАГО (через подключение к ЕАИСТО, единой автоматизированной информационной системе технического осмотра). По просьбе автовладельца ему могут распечатать карту и в бумажном виде.
Что изменится 22 августа?
Начиная с этой даты предъявлять при оформлении полиса ОСАГО диагностическую карту будет не нужно. Однако с 1 марта 2022 года за отсутствие этого документа (а следовательно, отсутствие техосмотра) будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Такие изменения внесены в КоАП. Проверять наличие карты планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.
Что изменилось в процедуре техосмотра?
С 1 марта 2021 года введена фотосъемка автомобиля на станции ТО с геолокацией, указанием времени процедуры и данных автомобиля (номер, марка, модель, цвет). Фото заносятся в базу, где хранятся не менее пяти лет. Без них формирование карты не происходит.
Автовладельцы с диагностическими картами, истекающими в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, получили отсрочку на шесть месяцев на прохождение нового ТО и получение новой карты. У водителей процедура фотографирования оставляет вопросы. Сами фотографии подтверждают только то, что автомобиль был на станции ТО в определенную дату и время. Осматривал его кто-то в это время или нет — остается неизвестным.
Где можно пройти ТО?
Пройти техосмотр можно только на аккредитованных пунктах ТО или на передвижных диагностических линиях (в местах, где нет стационарных станций). Аккредитованными считаются все станции техобслуживания, которые внесены в специальный реестр операторов ТО. Он публикуется на сайте Российского союза автостраховщиков. Сейчас в реестр внесено более 5 тыс. организаций. Но, по словам партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, точное число реально работающих станций сейчас — от тысячи до двух, а к весне на техосмотр могут устремиться до 20 млн водителей: 14 млн из тех, кто в данный момент пользуется отсрочкой, а остальные — те, кому потребуется плановый ТО.
Зачем с 22 августа вообще проходить ТО?
Помимо перспективы получить штраф, для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится автомобиль, своевременно устранить возможные неисправности и повысить собственную и чужую безопасность на дорогах. К тому же страховщики имеют право подать регрессный иск к водителю, который попал в ДТП с участием автобуса, грузовика или такси и при этом не имел действующей диагностической карты.
Что будет, если машину без техосмотра остановит ДПС?
До 1 марта 2022 года ничего не будет. Наказания для владельцев обыкновенных легковых автомобилей КоАП за это не предусматривает, только для такси, маршруток и автобусов. До 22 августа максимум, что грозит автовладельцу, — это объяснение инспектору ДПС, как удалось оформить ОСАГО без предъявления диагностической карты. Если полис будет оформлен после 22 августа, объяснять ничего не придется. Но при наличии карты, не подкрепленной фотографиями в базе, или установлении (по внешнему виду) факта, что автомобиль на самом деле не проходил техосмотр, сотрудники ГИБДД могут аннулировать карту. "Гипотетически машину в этом случае машину могут даже отправить на штрафстоянку. Но в жизни такого, конечно, никто делать не будет", — считает Игорь Моржаретто.
Евгений Мазин