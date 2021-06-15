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ОСАГО без техосмотра:
ОСАГО без техосмотра:
ОСАГО без техосмотра:
ОСАГО без техосмотра:
ОСАГО без техосмотра:
6 карточек

ОСАГО без техосмотра: что изменится в процедуре диагностики автомобилей

© Сергей Бобылев/ТАСС

15 июня Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Они вступят в силу с 22 августа 2021 года. После этого рядовым автовладельцам, чтобы оформить полис обязательной автогражданской ответственности, не обязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Рассказываем, как это изменит жизнь автовладельцев.

Как это происходит сейчас?

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Все легковые автомобили (не использующиеся для коммерческой перевозки пассажиров) старше четырех лет должны раз в два года проходить техосмотр (ТО) на специальных станциях. Если автомобиль старше 10 лет, ТО надо проходить ежегодно.

При прохождении ТО с 1 марта этого года формируется электронная диагностическая карта. Она предъявляется в страховой компании при оформлении договора ОСАГО (через подключение к ЕАИСТО, единой автоматизированной информационной системе технического осмотра). По просьбе автовладельца ему могут распечатать карту и в бумажном виде.

Что изменится 22 августа?

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Начиная с этой даты предъявлять при оформлении полиса ОСАГО диагностическую карту будет не нужно. Однако с 1 марта 2022 года за отсутствие этого документа (а следовательно, отсутствие техосмотра) будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Такие изменения внесены в КоАП. Проверять наличие карты планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.

Что изменилось в процедуре техосмотра?

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С 1 марта 2021 года введена фотосъемка автомобиля на станции ТО с геолокацией, указанием времени процедуры и данных автомобиля (номер, марка, модель, цвет). Фото заносятся в базу, где хранятся не менее пяти лет. Без них формирование карты не происходит.

Автовладельцы с диагностическими картами, истекающими в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, получили отсрочку на шесть месяцев на прохождение нового ТО и получение новой карты. У водителей процедура фотографирования оставляет вопросы. Сами фотографии подтверждают только то, что автомобиль был на станции ТО в определенную дату и время. Осматривал его кто-то в это время или нет — остается неизвестным.

Где можно пройти ТО?

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Пройти техосмотр можно только на аккредитованных пунктах ТО или на передвижных диагностических линиях (в местах, где нет стационарных станций). Аккредитованными считаются все станции техобслуживания, которые внесены в специальный реестр операторов ТО. Он публикуется на сайте Российского союза автостраховщиков. Сейчас в реестр внесено более 5 тыс. организаций. Но, по словам партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, точное число реально работающих станций сейчас — от тысячи до двух, а к весне на техосмотр могут устремиться до 20 млн водителей: 14 млн из тех, кто в данный момент пользуется отсрочкой, а остальные — те, кому потребуется плановый ТО.

Зачем с 22 августа вообще проходить ТО?

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Помимо перспективы получить штраф, для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится автомобиль, своевременно устранить возможные неисправности и повысить собственную и чужую безопасность на дорогах. К тому же страховщики имеют право подать регрессный иск к водителю, который попал в ДТП с участием автобуса, грузовика или такси и при этом не имел действующей диагностической карты. 

Что будет, если машину без техосмотра остановит ДПС?

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До 1 марта 2022 года ничего не будет. Наказания для владельцев обыкновенных легковых автомобилей КоАП за это не предусматривает, только для такси, маршруток и автобусов. До 22 августа максимум, что грозит автовладельцу, — это объяснение инспектору ДПС, как удалось оформить ОСАГО без предъявления диагностической карты. Если полис будет оформлен после 22 августа, объяснять ничего не придется. Но при наличии карты, не подкрепленной фотографиями в базе, или установлении (по внешнему виду) факта, что автомобиль на самом деле не проходил техосмотр,  сотрудники ГИБДД могут аннулировать карту. "Гипотетически машину в этом случае машину могут даже отправить на штрафстоянку. Но в жизни такого, конечно, никто делать не будет", — считает Игорь Моржаретто.

Евгений Мазин

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