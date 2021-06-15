Вьетнам получит в июле 1 млн доз вакцины от коронавируса по программе COVAX

ХАНОЙ, 15 июня. /ТАСС/. Вьетнам в начале будущего месяца получит 1 млн доз вакцины от коронавируса в рамках международной программы COVAX, призванной содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам. Об этом сообщил во вторник директор вьетнамского исследовательского института гигиены и эпидемиологии Данг Дык Ань.

По его словам, запланированная на июль поставка партии вакцины по линии COVAX позволит расширить масштабы начатой властями кампании массовой вакцинации работников индустриальных зон, охватив большее количество предприятий. Также директор института гигиены и эпидемиологии сообщил, что в третьем квартале этого года Вьетнам ожидает получение 2 млн доз британско-шведской вакцины AstraZeneca и порядка 3 млн доз американской Pfizer по программе COVAX. Всего по этой программе в 2021 году в республику будут доставлены 38,9 млн доз вакцины.

Кампания вакцинации против коронавируса во Вьетнаме началась в марте и к настоящему времени охватила порядка 1,5 млн человек из 96-миллионного населения страны.

Согласно информации Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, за все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 11 212 инфицированных. Из них 7 996 человек заразились за время начавшейся 27 апреля четвертой волны COVID-19, которая охватила 39 из 63 провинций и городов центрального подчинения страны. Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 61 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 6 608 заболевших.