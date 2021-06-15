В Словакии не зафиксировали негативной реакции у привившихся "Спутником V"

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Словацкие медики за восемь дней с начала применения в республике российской вакцины против коронавируса "Спутник V" не зарегистрировали негативной реакции на нее у жителей страны, привившихся ею. Со ссылкой на Минздрав об этом сообщило во вторник Словацкое радио .

Между тем количество желающих пройти вакцинацию российским препаратом в республике растет. На данный момент 5 411 жителей Словакии ожидают прививок "Спутником V". В понедельник Минздрав информировал о 4 752 зарегистрировавшихся на специальном сайте ведомства для получения препарата.

Наибольший интерес к вакцинации "Спутником V", применение которого в Словакии началось 7 июня, проявляют граждане в возрасте от 40 до 44 лет. Из тех, кто ожидает получение прививок российским препаратом, к этой возрастной группе относятся 656 человек.

Регистрация на прохождение вакцинации "Спутником V" осуществляется на специальном сайте Минздрава. Получить прививку российским препаратом можно в каждом из восьми краев республики. Там действуют восемь центров вакцинации, по одному на край, где они проводятся.

"Спутник V" поступил в республику 1 марта. Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство которой выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в стране и привела к отставке с поста премьер-министра Игора Матовича, переместившегося в кресло вице-премьера и министра финансов.