Гендиректор завода в Оренбурге намерен отказаться от услуг непривитых сотрудников

ОРЕНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Руководство ООО "Завод бурового оборудования" в Оренбурге может рассмотреть вопрос разрыва трудовых отношений с работниками, у которых нет антител к коронавирусу, нет противопоказаний к вакцинации и которые при этом отказываются делать прививку. На предприятии насчитывается 27 таких сотрудников, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор предприятия Александр Медведев. Власти региона и профсоюзы напоминают, что решение о вакцинации принимается добровольно и отказ от нее не может являться основанием для увольнения сотрудников.

"Я всеми силами способствую тому, чтобы люди вакцинировались, потому что я считаю это единственным выходом, чтобы завод работал нормально. <…> За счет предприятия мы всем делаем ПЦР-тесты и пытаемся оплатить затраты на определение антител. <...> У нас есть данные о каждом человеке, и 27 человек колеблются. Я им сказал, что, если вы заболеете и будете здесь, на заводе, распространять инфекцию, конечно, будем смотреть, чтобы другие не заболели, сильно будем просить, чтобы вы вакцинировались, или нам придется расстаться", - сказал Медведев, уточнив, что документально подтвержденные медицинские противопоказания к прививке есть только у троих из отказавшихся от вакцинации.

Руководитель завода добавил, что такие меры необходимы, чтобы предприятие с непрерывным циклом производства продолжало работать в нормальном режиме и было конкурентоспособным. Всеобщая вакцинация также, по его словам, позволит не повторить ситуацию осени 2020 года, когда из примерно 250 сотрудников завода 71 человек отсутствовали на работе из-за болезни или карантина.

"Максимально лояльное отношение, но я не должен положить бизнес под нож из-за нескольких человек, которые не хотят вакцинироваться", - считает Медведев.

Как уточнил гендиректор завода, на предприятии делают все, чтобы не допустить распространения инфекции, и соблюдается жесткая дисциплина. Сотрудники используют маски, обрабатывают руки, им измеряют температуру, а помещения регулярно проходят дезинфекцию.

За отказ прививаться не увольняют

В пресс-службе правительства Оренбургской области, комментируя ТАСС заявление Медведева, сообщили, что законодательством не предусмотрено увольнение сотрудников по таким основаниям. "Вакцинация в нашей стране добровольная. Задача органов власти - обеспечить необходимый уровень вакцинации посредством организации самого процесса - пунктов вакцинации, наличия вакцины и медицинских кадров, соблюдения процедуры, а также проведения информационной кампании и популяризации вакцинации как единственной эффективной меры защиты населения в пандемию", - приводятся в комментарии слова вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике - министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.

Как пояснил ТАСС главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Оренбуржья (ФПО) Алексей Косенков, отказ от вакцинации не является причиной для отстранения сотрудника от работы.

"Статья 76 действующей редакции Трудового кодекса РФ регламентирует перечень причин для отстранения сотрудника от работы. В него входят, например, непрохождение медицинского осмотра или обязательного обучения. Отказа от вакцинации в этом списке нет. Поэтому в случае отстранения или угроз увольнением работодатель напрямую нарушает статью 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Добровольный характер вакцинации от COVID-19 неоднократно подчеркивал в своих выступлениях и президент РФ Владимир Путин. В последний раз он напомнил об этом на Петербургском экономическом форуме", - напомнил Косенков.

В ФПО также уточнили, что в областную организацию Роспрофпром, в состав которой входит первичный профсоюз Завода бурового оборудования, жалоб от работников не поступало.