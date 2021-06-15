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Дума приняла в I чтении законопроект о бесплатном втором профобразовании для инвалидов

Речь идет о дополнительных возможностях для лиц, ставших инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающихся в новой профессии или квалификации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для людей с инвалидностью.

Документ внесли в Госдуму депутаты Олег Смолин (КПРФ) и Михаил Терентьев ("Единая Россия") в апреле. Речь идет о дополнительных возможностях для лиц, ставших инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающихся в получении новой профессии или квалификации.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Так, согласно инициативе, если имеющаяся инвалидность по заключению медико-социальной экспертизы препятствует осуществлению гражданами профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученными ими документами о профессиональном образовании и квалификации, они вправе получить профессиональное образование соответствующего уровня за счет бюджета.

Теги
РоссияТерентьев, Михаил БорисовичСмолин, Олег Николаевич
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