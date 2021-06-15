Ученые создали портал с данными о распространении вариаций коронавируса по регионам России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские эпидемиологи и вирусологи создали открытый интернет-ресурс , отслеживающий, как различные вариации SARS-CoV-2 и связанные с ними мутации распространяются по территории России. Об этом ТАСС рассказал профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

"Наблюдения за частотой появления различных вариантов вируса не просто интересны с научной точки зрения, но и важны для планирования. К примеру, если вы видите, что у вас начал распространяться индийский вариант вируса, то тогда станет понятно, что даже если сейчас число заражений падает, то в ближайшее время оно может начать резко расти", – отметил Базыкин.

Базыкин и его коллеги с самого начала пандемии наблюдают за распространением различных штаммов коронавируса в России. В частности, в апреле этого года они выяснили, что до недавнего времени большинство случаев заражения в России было связано с двумя относительно старыми штаммами SARS-CoV-2, а не новыми вариациями вируса.

В последние недели, как отметил Базыкин, ситуация поменялась, и сейчас в некоторых регионах начали распространяться индийские вариации коронавируса. Эта угроза и многие другие подобные соображения побудили ученых создать "таксометр" - интернет-ресурс, собирающий в полуавтоматическом режиме сведения о том, какие вариации SARS-CoV-2 присутствуют в разных регионах России.

Как надеются ученые, разработанная ими система поможет медицинским и социальным службам этих регионов страны лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры. Эпидемиологи и другие ученые, в свою очередь, смогут использовать "таксометр" для поиска новых вариантов коронавируса, обладающих потенциально опасными мутациями.

"Наш ресурс предоставляет возможность отследить распространение всех мутаций, появлявшихся хоть раз в России, и получить соответствующие данные. Это позволяет проводить исследования по появлению новых вариаций, которые не в силах сделать ни одна отдельная лаборатория или организация. Естественно, что подобные данные должны быть максимально открытыми для публики", - пояснил ученый.

Как надеется исследователь, создание "таксометра" повысит интерес к секвенированию свежих геномов SARS-CoV-2 во всех регионах России. Это не только дополнит текущие представления ученых о том, насколько распространены различные штаммы вируса по РФ, но и позволит точнее предсказывать то, как будет развиваться ситуация в будущем.

"Мы планируем быстро и постоянно обновлять нашу базу. Мы надеемся, что наш ресурс будет предоставлять наиболее полную и детальную картину того, как меняется ситуация с распространением различных мутаций по территории России", - подытожил профессор.