В Грузии официально открылся летний туристический сезон

ТБИЛИСИ, 15 июня. /ТАСС/. Летний туристический сезон во вторник официально открылся в Грузии. Открытие сезона традиционно состоялось на черноморском побережье республики в городе Батуми (Аджарская АР), передает Аджарское телевидение Общественного вещателя Грузии.

Эпицентром торжественных мероприятий стал Батумский бульвар, где с утра проходил концерт с участием джазовых групп. На берегу моря состоялось шоу по запуску бумажных змеев. Специально к открытию сезона все музеи, находящиеся в Аджарии, в течение всего дня будут бесплатными для посетителей.

Местные власти призывают туристов соблюдать все ограничения и меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом и тем самым избежать вспышки заболеваемости в регионе. "Этот сезон может оказаться сложным, если мы не будем соблюдать правила, а осень может оказаться очень тяжелой для нашего региона. Есть риски (скачка заболеваемости - прим. ТАСС), однако мы можем этого избежать. Об этом позаботилась отрасль здравоохранения, у которой есть свой план", - сказала журналистам глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.

Открытие сезона прошло без участия главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, которому 8 июня врачи диагностировали коронавирус. Рижвадзе находится дома и работает в удаленном режиме.

Грузия с 1 февраля полностью отменила запрет на регулярное авиасообщение, который действовал с марта 2020 года. С 1 июня республика также открыла для путешественников и сухопутные границы. Они также были закрыты с марта 2020 года. Прибыть в страну могут все путешественники, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В мае текущего года иностранцы совершили более 109 тыс. поездок в Грузию, что на 180,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 355 368 заразившихся, что составляет 9,53% численности населения. Выздоровели 341 103 пациента, 5 083 человека умерли. В Грузии с 15 марта идет вакцинация населения от коронавируса препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным, более 212 тыс. человек получили хотя бы одну дозу вакцины, что составляет 5,59% населения. Власти до конца года собираются вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.