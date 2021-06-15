Минобрнауки готово провести приемную кампанию в 2021 году в условиях пандемии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России готово провести приемную кампанию в 2021 году в условиях пандемии, в этом поможет опыт прошлого года. Об этом сообщил во вторник замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Минобрнауки России наработана нормативная и практическая база решения вопросов, связанная с проведением приемной кампании в условиях коронавирусной инфекции, которая будет при необходимости использована при подготовке приемной кампании 2021 года", - сообщил Кучеренко.

Он пояснил, что в минувшем году Минобрнауки РФ были утверждены особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования, которые, в частности, разрешали абитуриентам подать документы четырьмя способами: в электронной форме посредством информационной системы вуза, с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в мае заявлял, что у абитуриентов будет также четыре варианта для подачи документов в университеты. Прием документов учебные заведения должны начать не позднее 20 июня.