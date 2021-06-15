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Единовременную выплату в 10 тыс. руб. распространят на школьников-инвалидов старше 18 лет

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на ребенка семьям, где воспитываются дети в возрасте от шести до 18 лет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Единовременная выплата в августе этого года 10 тыс. рублей будет распространена на школьников с ограничениями по здоровью в возрасте старше 18 лет. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано во вторник на сайте Кремля.

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Ранее в послании Федеральному собранию глава государства предложил выплатить по 10 тыс. рублей на ребенка семьям, где воспитываются дети в возрасте от шести до 18 лет. Для школьников-инвалидов должен был быть предусмотрен особый порядок осуществления такой выплаты.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям", - говорится в поручении президента. Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 15 сентября.

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