В столичных СИЗО не меняли режим работы из-за новых ограничений

МОСКВА, 15 июня./ТАСС/. Руководство столичного УФСИН пока не стало менять режим работы в московских СИЗО из-за новых ограничений, связанных с COVID-19. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Дополнительных ограничений на данный момент, связанных с допуском адвокатов в столичные изоляторы, не вводилось. СИЗО работают в прежнем режиме, согласно установленному распорядку. Адвокаты могут посещать своих подзащитных в прежнем порядке, установленном до введения нерабочих дней", - сказал он.

Мэр Сергей Собянин ранее объявил в Москве нерабочие дни с 15 по 18 июня включительно из-за ситуации с распространением коронавируса. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будет действовать ряд дополнительных ограничений.