В Вологодской области приостановили работу общепита в ночное время

ВОЛОГДА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области приостановили работу предприятий общепита в ночное время в связи с резким увеличением числа заболевших и госпитализированных пациентов с коронавирусом. Приостановлена также работа детских игровых комнат и фуд-кортов, концертные и спортивные залы вновь можно заполнять не более чем наполовину, заявил во вторник первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.

"С 16 июня приостановить работу в ночное время, с 00:00 до 06:00, кафе, ресторанов, ночных клубов, караоке, боулингов, дискотек и других развлекательных заведений. Приостановить работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Возвращаем ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях - рассадка до 50% зрителей, ранее было разрешено до 75%", - сообщил Кольцов на заседании регионального оперштаба.

Возвращено также ограничение на проведение концертов, представлений, спектаклей, киносеансов, конгрессов и других развлекательных и досуговых мероприятий - разрешено привлекать не более 50% зрителей с соблюдением социального дистанцирования, до этого момента допускалось до 75%. На территории региона продолжает действовать запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе.

Предприятиям рекомендовано перевести на удаленный режим работы до 30% сотрудников, а компаниям в сфере общепита - увеличить количество мероприятий по дезинфекции.

"Вручение аттестатов выпускникам школ пройдет в этом году в офлайн-режиме с участием выпускников, родителей и педагогов, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований - это проведение выпускных в рамках одного класса, организация термометрии, использование масок, приборов для обеззараживания воздуха в помещениях, соблюдение социальной дистанции", - сообщил вице-губернатор.

На 15 июня в Вологодской области подтверждено 46 814 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 51 случай. Выздоровели 43 578 человек, умерли 1 129 человек. Моногоспитали загружены на 90,2%, количество коек с 16 июня увеличат в 1,3 раза - до 825. На лечении в моногоспиталях на данный момент находятся 564 пациента, из них 86 переносят заболевание в тяжелой форме, в том числе 34 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Среди госпитализированных в четыре раза возросло количество молодых лиц в возрасте до 30 лет, в два раза - среди пациентов 30-45 лет в сравнении с показателем ноября - декабря 2020 года.