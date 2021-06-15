В синагогах России отменили массовые мероприятия

МОСКВА, 15 июня. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) приняла решение отменить все массовые мероприятия в синагогах, а еврейские религиозные школы отправить досрочно на каникулы в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе ФЕОР во вторник.

"Отменены массовые мероприятия <…> Еврейские религиозные школы ушли на каникулы с этой недели", - сказала ТАСС пресс-секретарь ФЕОР Дарья Михельсон.

Она также уточнила, что мероприятия отменяются во всех синагогах ФЕОР в стране, а каникулы объявлены в еврейских религиозных школах Москвы. При этом школы должны были продолжать обучение еще неделю.

В Конгрессе еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) корреспонденту ТАСС сообщили, что каких-то новых ограничений вводить в синагогах в настоящее время организация не планирует, однако они действуют и строго выполняются еще с марта 2020 года.

"Евреи, будучи людьми законопослушными, неукоснительно выполняют ранее введенные ограничения, связанные в том числе с ограничением числа людей, одновременно посещающих синагогу, носят макси и перчатки, соблюдают дистанцию", - пояснил агентству пресс-секретарь КЕРООР, раввин Леонид Резников.

В пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК) агентству также рассказали, что перевели свой офис на удаленный режим работы, а на неделе по плану проводят только онлайн-мероприятия с трансляцией в интернете. "Также напомню, что еще в марте РЕК инициировал в еврейской общине акцию "Песах-2021: выход на свободу через вакцинацию!" с призывом вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких", - добавил руководитель пресс-службы РЕК Михаил Савин.