Опекуны детей, чьи родители умерли, получат право на ежемесячное пособие

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Опекуны и попечители детей в возрасте от восьми до 17 лет получат право на ежемесячное пособие в случае, если родители или единственный родитель опекаемого ребенка умерли. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июня.

Как говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Кремля, правительству РФ с учетом ранее данных поручений необходимо "обеспечить распространение права на получение с 1 июля 2021 года ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет на опекуна (попечителя) ребенка в случае смерти родителей или единственного родителя ребенка". Доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 сентября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщалось ранее, с 1 июля начнутся выплаты детям в возрасте от восьми до 17 лет, которые воспитываются в семьях с единственным родителем или где судебным решением назначены алименты, но семья их по каким-либо причинам не получает, либо если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов. Также выплата распространяется на детей, которые проживают в малообеспеченных семьях с единственным родителем. Это ситуация, когда в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце отсутствуют или вписаны со слов матери.

На совещании с членами правительства к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что также выплата полагается детям, у которых второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим. Таких детей, которых воспитывают единственные родители, насчитывается 767 тыс. Голикова подчеркнула, что среди них есть еще 70 тыс., у которых умерли оба родителя и которых воспитывают опекуны или близкие родственники. Вице-премьер попросила отнести эту категорию к получателям выплаты.

Размер выплат составит половину прожиточного минимума ребенка, в среднем в 2021 году это 6 310 рублей.