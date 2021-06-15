Москвичи, сделавшие прививку от COVID-19, смогут выиграть автомобили Renault Logan

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москвичи, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля, еженедельно смогут принять участие в розыгрыше пяти автомобилей Renault Logan. Об этом сообщил ТАСС во вторник президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

"Для розыгрыша каждую неделю предназначены пять автомобилей марки Renault Logan, - сказал он.

13 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей.

Он уточнил, что информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24". Средства для реализации программы предоставили компании-партнеры МТПП.

Ранее в столице была запущена программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку.