В Адыгее проведут бал для выпускников с соблюдением требований Роспотребнадзора

МАЙКОП, 15 июня. /ТАСС/. Власти Республики Адыгея проведут 26 июня для выпускников школ традиционный бал. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемические нормы. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр образования и науки региона Анзаур Керашев.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во вторник заявил журналистам, что решение о проведении школьных выпускных в условиях пандемии должны принимать власти регионов.

"Мы готовим республиканский выпускной бал на 26 июня. При этом будут соблюдены все меры предосторожности. Все участники бала пройдут ПЦР-тестирование, сдадут анализ на отсутствие новой коронавирусной инфекции. И это, мы считаем, поможет нам обезопасить детей", - сказал министр.

Первый выпускной бал для выпускников школ республики, в котором поучаствовали порядка трех тыс. человек, из них более 1,6 тыс. выпускников, в Адыгее состоялся в 2019 году и стал доброй традицией.

По данным регионального оперативного штаба на вторник, в республике с начала пандемии коронавирус выявили у 14 805 человек. На лечении находится 291 человек (плюс семь за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 14 292 человека (плюс восемь за сутки), умерли 222.