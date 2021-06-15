Первые итоги исследования эффективности "Спутника V" в Италии объявят через две недели

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Первые результаты исследования эффективности российской вакцины "Спутник V" против вариантов коронавируса, проводимые в Риме, могут быть обнародованы через две недели. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции для журналистов Ассоциации иностранной прессы директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани Франческо Вайя.

"Я не хочу заранее говорить об исследовании, которое проводится. Мы объявим о результатах в подходящий момент. Возможно, мы сможем что-то сказать через пару недель", - сказал Вайя. Он сообщил, что в соответствии с подписанным ранее меморандумом о научном сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в его институт приехали работать три сотрудницы российского учреждения. "Они работают в лаборатории на протяжении 15 дней", - уточнил Ваяй. Ранее сообщалось, что исследования должны были начаться в конце апреля.

Вайя не уточнил, получил ли его институт образцы российской вакцины для исследования. Он указал, что Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) было проинформировано о данной работе.

Ранее Вайя объявлял, что "Спутник V" планируется использовать в исследовании института комбинированного использования вакцин, в том числе аденовирусного типа и основанных на технологии мРНК, с участием добровольцев. "Если мы получим результаты об эффективности микса, о которой говорят, потому что подобные исследования проводились в разных странах - Великобритании, Испании, Германии, я надеюсь таким образом укрепить общественное мнение в отношении их безопасности", - добавил Вайя.

Ранее итальянское правительство постановило не использовать вакцину шведско-британской компании AstraZeneca среди людей младше 60 лет. Получившим первую дозу в этой возрастной категории вторую дозу будут делать препаратом, основанном на технологии мРНК.