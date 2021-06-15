В ОНК сообщили, что Крисевич не считает свою стрельбу на Красной площади хулиганством

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Художник-акционист Павел Крисевич не считает стрельбу на Красной площади преступлением и не признает свою вину в хулиганстве. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Посетили арестованного ранее Павла Крисевича, находящегося в настоящий момент в ИВС-1 ГУ МВД России по Москве. Свою вину Павел не признает. Немного поговорили о современном искусстве. Крисевич, находясь в камере изолятора, уже воспользовался местной библиотекой - читает детективы Джеймса Чейза", - сказал правозащитник.

По словам Мельникова, Крисевич содержится в двухместной камере, у него есть сосед. "Сегодня Крисевич получил передачу, в частности постельное белье (теперь можно не спать на одноразовом казенном). Выглядит Павел вполне бодро, на состояние здоровья не жалуется", - отметил Мельников.

Таганский суд Москвы в минувшее воскресенье арестовал Крисевича до 11 августа за стрельбу на Красной площади. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие.