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В Госдуму внесли законопроект о внесудебных мерах борьбы с пиратскими сайтами

Согласно инициативе, правообладатели смогут создавать информационные системы, содержащие базы данных указателей страниц с контентом, нарушающим авторские права

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский внес в нижнюю палату законопроект, предусматривающий внесудебное исключение ссылок на сайты с пиратским контентом из поисковых систем. Текст документа во вторник размещен в думской электронной базе данных.

Согласно инициативе, правообладатели смогут создавать информационные системы, содержащие базы данных указателей страниц с контентом, нарушающим авторские права. Специальный реестр таких систем будет вести Роскомнадзор.

"Оператор поисковой системы прекращает выдачу в результатах поиска указателей страниц, содержащихся в такой информационной системе, не позднее шести часов с момента включения в нее сведений об указателях страниц", - говорится в пояснительной записке.

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