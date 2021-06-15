В Госдуму внесли законопроект о внесудебных мерах борьбы с пиратскими сайтами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский внес в нижнюю палату законопроект, предусматривающий внесудебное исключение ссылок на сайты с пиратским контентом из поисковых систем. Текст документа во вторник размещен в думской электронной базе данных.

Согласно инициативе, правообладатели смогут создавать информационные системы, содержащие базы данных указателей страниц с контентом, нарушающим авторские права. Специальный реестр таких систем будет вести Роскомнадзор.

"Оператор поисковой системы прекращает выдачу в результатах поиска указателей страниц, содержащихся в такой информационной системе, не позднее шести часов с момента включения в нее сведений об указателях страниц", - говорится в пояснительной записке.