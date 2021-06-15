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Пандемия COVID-19

В Москве за нарушение противоковидных мер выписывают около 2 тыс. штрафов в сутки

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков также пояснил, что ограничения по посещению детских и спортивных площадок касаются только тех объектов, которые располагаются в парках

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. штрафов за нарушения мер, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, выписывается в Москве в среднем в сутки. Об этом сообщил во вторник начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

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"Сейчас среднесуточное количество [штрафов за нарушение антиковидных мер] составляет около 2 тыс. штрафов", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее, 9 июня, он сообщал, что до 1,5 тыс. человек получают в Москве штрафы за несоблюдение перчаточно-масочного режима каждый день.

Данчиков также пояснил, что ограничения по посещению детских и спортивных площадок касаются только тех объектов, которые располагаются в парках. "Смысл этих ограничений заключается в том, чтобы та инфраструктура, через которую проходит очень много посетителей, очень много граждан, она не была распространителем коронавирусной инфекции", - добавил он.

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РоссияПандемия COVID-19
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