В Москве за нарушение противоковидных мер выписывают около 2 тыс. штрафов в сутки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. штрафов за нарушения мер, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, выписывается в Москве в среднем в сутки. Об этом сообщил во вторник начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

"Сейчас среднесуточное количество [штрафов за нарушение антиковидных мер] составляет около 2 тыс. штрафов", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее, 9 июня, он сообщал, что до 1,5 тыс. человек получают в Москве штрафы за несоблюдение перчаточно-масочного режима каждый день.

Данчиков также пояснил, что ограничения по посещению детских и спортивных площадок касаются только тех объектов, которые располагаются в парках. "Смысл этих ограничений заключается в том, чтобы та инфраструктура, через которую проходит очень много посетителей, очень много граждан, она не была распространителем коронавирусной инфекции", - добавил он.