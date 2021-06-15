Кабмин внес в Госдуму законопроект об особом правовом режиме для иностранных студентов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление особого правового режима для иностранцев и лиц без гражданства, которые обучаются в России по программам высшего образования в государственных вузах. Текст размещен в думской электронной базе.

По действующим нормам иностранные граждане, которые приехали на учебу в Россию, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах установленной квоты. В связи с этим предлагается установить, что лица данной категории смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). Такое разрешение может быть выдано при наличии подтверждения о зачислении в вуз для обучения по программе сроком на последующие 180 дней.

Срок пребывания в РФ может быть продлен и в случае перевода в другой вуз. Законопроект позволяет образовательной организации обратиться в территориальный орган МВД с ходатайством о продлении срока для иностранного студента, но не позднее чем за 20 дней до окончания срока текущего.

Одно из нововведений законопроекта заключается в том, что иностранцы с РВПО освобождаются от обязательства подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, а также ежегодно подавать уведомление о проживании. "Кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрен перечень оснований для отказа в выдаче РВПО или его аннулирования. Одной из причин может стать несвоевременное предоставление новым вузом документов в МВД о студенте в случае его перевода из предыдущего. Также правительство предлагает снять с таких иностранных студентов необходимость сниматься с учета по месту пребывания при выезде из РФ в период обучения.