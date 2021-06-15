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Пандемия COVID-19

Число умерших из-за коронавируса в США превысило 600 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США коронавирусом заразились 33 478 513 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Число умерших из-за последствий заражения коронавирусом в США достигло во вторник 600 039. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в США коронавирусом заразились 33 478 513 человек.

Предыдущая значительная отметка по числу умерших из-за коронавируса в Соединенных Штатах - 500 тыс. человек - была достигнута 23 февраля. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 176,3 млн человек, более 3,8 млн умерли.

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СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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