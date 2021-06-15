Эксперт: антиковидные меры в Москве пока эффективны, но могут быть введены новые

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Введенные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Москве пока достаточно эффективны, но власти города могут рассмотреть и новые ограничения в случае осложнения ситуации. Такое мнение высказала во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Мы видим сейчас цифры в последние три дня застыли на одном уровне. Поэтому мы можем оценивать [противоэпидемические меры], именно с точки зрения эффективности, положительно. Дальше все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться. Если их будет недостаточно, я думаю, что правительство региона, правительство Москвы будет рассматривать какие-то новые меры", - сказала она.

При этом Пшеничная назвала тревожной ситуацию с коронавирусом в РФ. "Предпосылки к ней [эпидемиологической ситуации] были уже давно, потому что несмотря на призывы соблюдать все меры предосторожности и продолжать активную вакцинацию, недостаточно все было выполнено. <...>", - добавила она.

Москва находится на первом месте среди российских регионов по заболеваемости ковидом. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом всего в столице выявлено 1 248 112 случаев заражения, из них 6 805 - за последние сутки. В настоящее время в Москве продолжают лечение 127 464 человека. Как отмечал мэр города Сергей Собянин, количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. В столице приготовили дополнительно 4 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом.