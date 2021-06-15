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Экс-глава управления Генпрокуратуры Лысейко, расследовавший дело ЮКОСа, умер в Москве

Владимир Лысейко умер из-за осложнений после заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 июня./ТАСС/. Экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко умер в Москве. Об этом журналистам сообщил депутат Государственной думы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Вчера скончался экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Прощание с ним пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище", - сказал он.

По данным источника ТАСС, Лысейко умер из-за осложнений после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза работал в следственном управлении Генпрокуратуры России, возглавлял управление Генеральной прокуратуры России по расследованию особо важных дел. Ушел в отставку в сентябре 2006 года. В период его руководства управлением расследовался целый ряд громких дел, в их числе первое дело в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также дело владельца "Медиа-Моста" Владимира Гусинского.

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