НИУ МФТИ запустит в 2021 году подготовку специалистов для цифровой трансформации вузов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) запустит в 2021 году подготовку специалистов для цифровой трансформации вузов. Об этом сообщил ТАСС по итогам конференции IT-руководителей образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, на площадке IT-форума в Югре директор института цифрового развития науки и образования Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет) Ярослав Демченко.

"Будем рассказывать о концепции курса, который мы хотим с одним из партнеров запустить в ближайшее время. Мы планируем, что мы выйдем на осень для приема первого потока. Это дополнительное образование, в том числе переквалификация для уже существующих специалистов. <...> В идее этой программы, что на выходе - это готовая стратегия цифровой трансформации вуза, из которого приехала команда", - сказал Демченко.

По словам Демченко, спрос на таких специалистов в стране есть. Он отметил, что в вузах есть специалисты по цифровой трансформации, но нет экспертов в области трансформации именно образования.

"Все-таки каждая сфера она чем-то отличается, и сфера образования она очень хрупкая каким-то вещам нужно нативно готовить людей для претворения их в жизнь. Эта программа будет нативно подготовлена для сферы высшего образования", - сказал собеседник агентства. После обучения, через определенный период, организаторы обучения планируют отследить цифровую трансформацию.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.