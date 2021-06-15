Временным главой Бакинской епархии стал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт

ТАСС, 15 июня. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) назначен временным управляющим Бакинской епархией вместо умершего архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра (Ищеина), следует из материалов официального сайта Московского патриархата Русской православной церкви.

Владыка Александр умер 10 июня в результате продолжительной болезни. Он был похоронен в прошедшее воскресенье на первой Аллее почетного захоронения в Баку.

"Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Липецкий и Задонский Арсений (Епифанов), митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), временно управляющий Бакинской епархией архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт", - говорится в сообщении.

В отпевании владыки в Баку также участвовали настоятели православных храмов из Шарджи (ОАЭ), Мерано (Италия), Каспийска (Россия, Дагестан).

Архиепископ Феофилакт родился в городе Грозном в семье военнослужащих. После окончания школы был послушником храма Михаила Архангела, в 1994 году пострижен в монашество. Управлял приходами в Туркмении, Смоленской области. В марте 2011 года назначен епископом Пятигорской епархии, в феврале 2014 - возведен в сан архиепископа.

Александр Ищеин родился в Ярославле, после окончания школы поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт. Постриженв монашество в 1975 году, заочно закончил Московскую духовную семинарию. В течение четырех лет был настоятелем Успенского храма Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии. С 1995 года - настоятель кафедрального собора Баку, благочинный православных церквей Азербайджана. В 1998 году избран епископом Бакинским и Прикаспийским. В 2012 году возведен в сан архиепископа Бакинского и Азербайджанского.