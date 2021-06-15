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Пандемия COVID-19

В Воронежской области запретили детские экскурсии за пределы региона

В регионе в течение шести дней фиксируется рост числа заражений коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за роста числа заражений коронавирусом запретили выезд детских экскурсионных групп за пределы региона. Об этом говорится в решении оперативного штаба региона, размещенном во вторник на сайте правительства Воронежской области.

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"Провести организационные мероприятия среди субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих туристические услуги, по недопущению выездов организованных групп детей за пределы Воронежской области", - говорится в решении оперштаба региона.

В Воронежской области в течение шести дней фиксируется рост числа заражений коронавирусом, в течение последних суток он выявлен у 174 человек. С начала пандемии коронавируса в регионе выявлен 87 201 случай заражения, из них 82 575 человек выздоровели, 3 621 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.

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РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19
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