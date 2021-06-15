В Воронежской области запретили детские экскурсии за пределы региона

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за роста числа заражений коронавирусом запретили выезд детских экскурсионных групп за пределы региона. Об этом говорится в решении оперативного штаба региона, размещенном во вторник на сайте правительства Воронежской области.

"Провести организационные мероприятия среди субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих туристические услуги, по недопущению выездов организованных групп детей за пределы Воронежской области", - говорится в решении оперштаба региона.

В Воронежской области в течение шести дней фиксируется рост числа заражений коронавирусом, в течение последних суток он выявлен у 174 человек. С начала пандемии коронавируса в регионе выявлен 87 201 случай заражения, из них 82 575 человек выздоровели, 3 621 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.