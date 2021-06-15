В Иркутске стартовала вторая экспедиция от Байкала до Охотского моря

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вторая современная историко-географическая экспедиция "Байкал-Аляска" стартовала в Иркутске утром 15 июня. Ее участники пройдут по пути сибирских купцов действовавшей в XIX веке Российско-Американской компании - рекам Сибири, Дальнего Востока и Охотскому морю, чтобы привлечь к этому маршруту новых туристов, сообщила пресс-служба экспедиции.

"Экипаж проекта "Байкал-Аляска: по следам амурской экспедиции" стартовал из Иркутска 15 июня. От ледокола "Ангара", как и в 2017 году в экспедицию по северному пути сибирских купцов-первопроходцев, команда отправилась в 11 часов. Капитан, как и тогда, - инициатор проекта Анатолий Казакевич. <…> Экспедиция "Байкал-Аляска: по следам амурской экспедиции" - продолжение экспедиции "Байкал-Аляска", прошедшей в 2017-2019 годах от Иркутска, где располагался офис Российско-американской компании, до Ситки", - говорится в сообщении.

Экспедиция будет разделена на четыре этапа длительностью в неделю. Экипажи должны пройти по Ангаре и Байкалу, рекам Селенга, Ингода и Амур, откуда выйдут в Охотское море и дойдут до Шантарских островов. Протяженность маршрута составит 6 тыс. км. По словам организаторов, полностью этот маршрут - от Иркутска до Шантарских островов - не проходили около 100 лет.

Как уточнила ТАСС представитель экспедиции Анна Важенина, весь путь участники преодолеют на надувном катамаране "Братан-750". Перед стартом его модернизировали под условия маршрута, добавив в конструкцию судна тент и поменяв мотор. За месяц экспедиции в ней поучаствуют около 15-20 человек, на каждом этапе экипаж будет меняться. По словам Важениной, набор желающих на второй и третьи этапы экспедиции еще открыт. "Мы готовы с удовольствием взять людей с экспедиционным опытом, представляющих, что это такое, на борт. <…> Важно, чтобы люди были с нами на одной волне и близкие по духу, чтобы разделяли те же ценности, что и участники проекта", - сказала она.

Цель экспедиции, по словам Важениной, заключается в том, чтобы собрать информацию о жизни людей на тех территориях, через которые проходили купцы-первопроходцы, внесшие большой вклад в освоение Сибири и Дальнего Востока. После завершения маршрута участники выпустят документальный фильм и книгу, а также составят интерактивную карту маршрута.

"Предстоит встречаться с жителями, с администрацией, находить старожилов, артефакты, узнавать истории, что сейчас известно о первопроходцах, благодаря которым было открыто устье Амура. <…> Хотим, чтобы эту великую историю [Иркутской губернии и Российско-американской компании] знали не только в Иркутске, но и вообще в России. Также это популяризация туризма в восточных регионах. Мы хотим показать, как там можно отдыхать, как пройти весь маршрут или только по частям", - добавила Важенина.

О Российско-Американской компании

Торгово-промышленная Российско-Американская компания была основана в 1799 году, она занималась доставкой грузов и способствовала исследованию русскими поселенцами Аляски и Алеутских островов. В 1849 году команда корабля "Байкал" открыла устье Амура. До этого считалось, что Амур уходит в песок, и из Российской империи существенный единственный выход к Тихому океану - через Аян/Охотск - северный путь сибирских купцов. После продажи Аляски и открытия устья Амура маршрут был изменен на южный - по Амуру.