В Румынии ожидают осенью четвертую волну пандемии

БУХАРЕСТ, 15 июня. /ТАСС/. Вероятность четвертой волны пандемии коронавируса в Румынии весьма высока, и, скорее всего, это будет индийский штамм (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ). Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава национального комитета по вакцинации Валериу Георгицэ.

"Перспектива новой волны заболеваний, в особенности в холодный сезон, осенью, как нельзя более ясна, и очень вероятно, что вариант "Дельта" вирусного штамма имеет все характеристики, чтобы стать доминирующим", - сказал он.

При этом глава комитета по вакцинации подчеркнул особую опасность штамма "Дельта", у которого, по его словам, контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) примерно на 50% выше, чем у британского варианта. "Мы категорически говорим о намного более высокой контагиозности, и, к сожалению, то, что происходит в настоящее время в Великобритании, демонстрирует тенденцию к экспансии среди населения именно этого варианта вируса", - сказал он.

В связи с этим, сообщил Георгицэ, начиная с будущей недели в Румынии вступит в силу план "Город вакцинирует село", в рамках которого мобильные бригады медиков до конца июля побывают в каждой из всех 2862 коммун Румынии. По его словам, в стране есть уезды, где вакцинация была проведена в 70-80% населенных пунктов, но есть и другие уезды, где прививки сделаны всего в 10-15% населенных пунктов.

Вместе с тем глава комитета сообщил, что в последние недели в Румынии было зарегистрировано "растущее сокращение" количества желающих сделать прививку. Поскольку примерно 45% центров по вакцинации работали лишь наполовину своей пропускной способности, принято решение временно закрыть 11 таких центров и сократить график работы в других 127. По этой же причине до сих пор в Румынии было использовано лишь около 60% полученных доз вакцины (всего почти 15 млн доз). В связи с этим страна отказалась от поставки части заказанной на июнь партии вакцин и получит 2 635 680 доз из запланированных 7 103 160.