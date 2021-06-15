{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Ливию доставили вторую партию "Спутника V"

В Минздраве страны сообщили, что несколько доз вакцины возьмут для лабораторных исследований перед тем, как "Спутник V" начнут распространять на ливийской территории

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Ливию во вторник. Об этом сообщил местный телеканал Libya Al Ahrar.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

По его информации, самолет с российским препаратом прибыл днем в аэропорт Митига, расположенный близ города Триполи.

Как уточнили в Минздраве североафриканской страны, несколько доз вакцины будут взяты для лабораторных исследований перед тем, как "Спутник V" начнут распространять на ливийской территории.

Первая партия российского препарата была поставлена в Ливию в апреле, когда в стране началась национальная кампания по вакцинации населения от коронавируса с приоритетом для лиц старше 70 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также врачей, участвующих в лечении больных COVID-19.

По последним данным, в Ливии с населением порядка 6,7 млн человек зарегистрировано около 190 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 3 тыс. пациентов умерли от осложнений.

Теги
ЛивияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Тульской области рекомендовали перевести на удаленку 30% невакцинированных сотрудников
Руководителям организаций предложили предусмотреть механизмы поощрения вакцинированных сотрудников, сообщила пресс-служба областного правительства
Читать полностью