В Ливию доставили вторую партию "Спутника V"

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Ливию во вторник. Об этом сообщил местный телеканал Libya Al Ahrar .

По его информации, самолет с российским препаратом прибыл днем в аэропорт Митига, расположенный близ города Триполи.

Как уточнили в Минздраве североафриканской страны, несколько доз вакцины будут взяты для лабораторных исследований перед тем, как "Спутник V" начнут распространять на ливийской территории.

Первая партия российского препарата была поставлена в Ливию в апреле, когда в стране началась национальная кампания по вакцинации населения от коронавируса с приоритетом для лиц старше 70 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также врачей, участвующих в лечении больных COVID-19.

По последним данным, в Ливии с населением порядка 6,7 млн человек зарегистрировано около 190 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 3 тыс. пациентов умерли от осложнений.