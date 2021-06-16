Семья осужденного в РФ американца рассчитывает на его освобождение после саммита в Женеве

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Родители гражданина США Тревора Рида, осужденного за нападение на сотрудников полиции на севере Москвы, рассчитывают на достижение договоренностей о его освобождении по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом родственники американца сообщили в интервью телеканалу Fox News, которое было опубликовано во вторник.

"Мы надеемся, что они придут к каким-то договоренностям, будь то досрочное освобождение Тревора или обмен заключенными. На самом деле, мы не знаем, какие будут возможности", - сказала мать осужденного Пола Рид. "Нам все равно, как это произойдет. Мы просто хотим, чтобы он вернулся домой", - добавила она.

"В американских тюрьмах много россиян, которые находятся там не из-за того, что совершили тяжкие преступления", - отметил отец американца Джои Рид. "Вы понимаете, сколько в американских тюрьмах иностранцев? Мы платим буквально миллионы долларов за их содержание вместо того, чтобы депортировать", - добавил он.

Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля, заявил, что готов обсудить с Байденом обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. "Что касается возможных переговоров на этот счет пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. Это предмет для разговора. Пожалуйста. Но, правда, американская администрация вроде вопрос так не ставила, но мы готовы и к этому, поговорить на эту тему", - сказал российский лидер.

Студент из США Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.