Times: британское правительство сделает обязательной вакцинацию от COVID-19 для врачей

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании сделает обязательным условием приема на работу в поликлиники и дома престарелых вакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом в среду сообщила газета The Times со ссылкой на источники в кабмине.

Согласно данным издания, в настоящее время укол от коронавируса не сделали порядка 150 тыс. работников Национальной службы здравоохранения (NHS), что составляет примерно 10% от их общего числа, и 52 тыс. сотрудников домов престарелых (16% от общего числа). Отмечается, что эти показатели очень сильно отличаются в зависимости от региона и этнической группы. В то же время подчеркивается, что от обязательной вакцинации будут освобождены сотрудники NHS, которым не рекомендуется прививаться по медицинским соображениям.

По словам источника The Times в правительстве, данную инициативу поддерживает премьер-министр Борис Джонсон. "Те, кто ухаживает за людьми, для которых коронавирус представляет особую опасность, должны быть провакцинированы. Это поможет сохранить жизни", - приводит издание слова представителя кабмина. Ожидается, что правительство официально начнет консультации по этому вопросу со всеми вовлеченными сторонами 17 июня. При этом само решение, по всей видимости, должно будет получить одобрение в парламенте.

В то же время подобные планы, вероятно, вызовут недовольство в рядах оппозиционной Лейбористской партии. Ранее депутаты-лейбористы неоднократно говорили, что требование об обязательной вакцинации может привести к резкому сокращению числа сотрудников NHS, которая и так сталкивается с трудностями в вопросе привлечения новых кадров. Против данной инициативы также выступали и профсоюзы медицинских работников.

Кампания по вакцинации населения началась в Великобритании 8 декабря прошлого года. Первую дозу вакцины в королевстве получили уже более 41,8 млн человек (63% от всего населения), а обе дозы - 30,2 млн пациентов (45% всех жителей). Власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Однако в мае после вспышки индийского штамма промежуток между инъекциями был сокращен до восьми недель для лиц старше 50 лет и сотрудников NHS и домов престарелых, которых вакцинировали в приоритетном порядке.

В общей сложности в Великобритании умерли 127,9 тыс. человек в течение 28 дней после получения положительных результатов анализов на коронавирус. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у 152,3 тыс. жителей, что является самым высоким показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,58 млн. За последние семь дней в стране в среднем в сутки регистрировали 7,6 тыс. случаев заражения и девять летальных исходов.