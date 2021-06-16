Женевский фонтан окрасился в цвета флагов РФ и США в честь саммита двух стран

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Женевский фонтан в ночь с 15 на 16 июня окрасился при помощи подсветки в цвета государственных флагов России и США. Так Женева приветствует саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как заявила Индустриальная служба Женевы (SIG), в ведении которой находится фонтан, Путин и Байден "проведут 16 июня долгожданную встречу", которая свидетельствует о признании значения города "в качестве площадки мира и диалога".

"SIG солидаризируется с этим исключительным событием, освещая падающую массу воды ночью в белый, красный и синий цвета, являющиеся цветами американского и российского флагов", - говорится в заявлении. Фонтан будет подсвечиваться этими цветами с 15 на 16 и с 16 на 17 июня до 04:00 (05:00 мск).

Официальный представитель SIG Анн-Клод Стайнер сообщила ТАСС, что освещать женевский фонтан, являющийся всемирной достопримечательностью, в цвета флагов, например в голубой в честь ООН, это добрая традиция. "Мы освещаем фонтан к примечательным датам и событиям. Саммит России и США - важное событие для города", - добавила она. "Нарушить наши планы может разве что только сильный ветер, - отметила Стайнер. - Когда очень ветрено, фонтан отключают. А вот дождь ему не помеха".

Женевский фонтан является визитной карточкой города. Он радует горожан и гостей со всего света с 1891 года. В 1951 году его подняли до нынешней высоты - 140 метров. У выхода из сопла скорость струи достигает 200 км/ч. Каждую секунду прокачивается 500 литров воды.

Фонтан хорошо видно из окон виллы Ла-Гранж, где состоится саммит Путина и Байдена.