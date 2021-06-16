СМИ: главы нескольких регионов Канады просят открыть границу с США в июле

ОТТАВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти нескольких канадских регионов настаивают на скорейшем открытии границы между Канадой и США, которая закрыта в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News .

По его данным, такой позиции придерживаются, в частности, главы Альберты, Британской Колумбии и Саскачевана. В четверг, как ожидается, премьер-министр страны Джастин Трюдо проведет совещание с главами регионов. Руководители указанных провинций намерены потребовать от него подготовки плана по скорейшему открытию границы с южным соседом. По данным телеканала, глава Альберты Джейсон Кенни, в частности, рассчитывает на открытие границы с США уже в начале июля.

На прошлой неделе Трюдо сообщил, что Оттава изучает вопрос о смягчении ограничительных мер на границе с США для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников, но какой-либо конкретики не привел.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта 2020 года в полночь по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда премьер Канады, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 июня.