Госэкзамены и защита дипломов пройдут в ДВФУ в очном формате

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Государственные экзамены и защита выпускных квалификационных работ пройдут в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в очном формате для всех, кроме студентов, находящихся за границей, сообщил в среду вуз в своем телеграм-канале.

"В Дальневосточном федеральном университете близится к окончанию весенний семестр. Меры безопасности, принимаемые университетом при поддержке студентов и преподавателей, позволили максимально сохранить традиционный формат обучения и избежать вспышек заболевания. В соответствии с этой логикой завершающие занятия весеннего семестра и летняя сессия 2020/2021 в ДВФУ пройдут в смешанном формате. <...> Государственная итоговая аттестация (государственные экзамены и защиты ВКР) пройдут в очном формате для всех студентов, кроме тех, которые находятся за границей и не могут прибыть в Россию из-за ограничительных мер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза ТАСС напомнили, что в прошлом году государственная итоговая аттестация проходила в дистанционном формате. Выдача дипломов выпускникам будет проходить в очном формате. Решение о проведении очных торжественных мероприятий будет принято, в зависимости от действующих в регионе ограничительных мер.

В Приморье по данным на среду за сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 45 269 случаев. За сутки выздоровели 37 человек, за все время болезнь победили 41 923 человека. Привито 175 636 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 176,3 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 236 593 случая заражения, выздоровели 4 818 244 человека, умерли 127 180. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.