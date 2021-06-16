Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior открыла конкурс разработчиков направлений

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior объявила открытый конкурс лидеров соревновательных направлений, которые разработают образовательное содержание для каждого из пяти технологических направлений олимпиады, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"В 2021 году олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior проводится в третий раз. <...> Организаторы планируют сохранить пять технологических направлений (сфер) соревнований: "Технологии для человека", "Технологии для среды обитания", "Технологии для космоса", "Технологии для виртуального мира" и "Технологии для мира роботов". По итогам конкурса будут выбраны пять лидеров команд, которые займутся разработкой образовательного содержания каждой сферы. Сотрудничество с лидерами сфер планируется с июля по декабрь 2021 года. Лидеры смогут привлекать команду, соисполнителей и партнеров", - сообщили в пресс-службе.

Заявки принимаются до 28 июня 2021 года, итоги конкурса подведут 16 июля. Лидерам сфер и их командам предстоит не только составить задания, но также отобрать материалы для подготовки участников - как самостоятельной, так и со взрослыми наставниками. Кроме того, им предстоит провести ряд мероприятий для подготовки участников, прошедших отбор, к заключительному этапу.

"В рамках олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior мы стремимся развивать творческие способности и интерес к научной и технической деятельности у ребят уже в средних классах школы. По итогам открытого конкурса лидеров сфер у нас каждый год появляются новые задачи из самых разных направлений. Соревнования остаются интересными и для тех, кто участвует впервые, и для школьников, которые соревнуются уже не первый год. Ребята открывают незнакомые для себя технологии и находят новые интересы", - процитировали в пресс-службе президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.

Олимпиада организована Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". НТИ.Junior проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" Национального проекта "Образование". Одна из главных задач проекта - помочь талантливым школьникам находить возможности для самореализации в родных регионах. В третьем сезоне олимпиады было принято решение вернуть очный формат заключительного этапа - в 2020 году соревнования проводились полностью дистанционно для защиты здоровья участников и их близких. Однако отборочный этап пройдет полностью дистанционно, а для проведения заключительного этапа будут выбраны площадки в нескольких городах по всей России.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.