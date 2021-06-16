{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Масочный режим продлили в Еврейской автономной области до 1 июля

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 4 569 жителей, выздоровели 4 340, умерли 146 граждан

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) продлили действие масочного режима в регионе до 1 июля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Так, согласно документу, вносятся изменения в постановление губернатора региона Ростислава Гольдштейна "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области". Теперь жители региона обязаны "использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах" по 1 июля включительно. Ранее масочный режим действовал по 15 июня. Кроме того, продлена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 4 569 жителей. Из них выздоровели 4 340, умерли 146 граждан. По состоянию на 15 июня к вакцинации в области приступили 17 688 человек, получили оба компонента вакцины - 12 788 граждан.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9
По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет
Читать полностью