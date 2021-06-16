Масочный режим продлили в Еврейской автономной области до 1 июля

Так, согласно документу, вносятся изменения в постановление губернатора региона Ростислава Гольдштейна "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области". Теперь жители региона обязаны "использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах" по 1 июля включительно. Ранее масочный режим действовал по 15 июня. Кроме того, продлена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 4 569 жителей. Из них выздоровели 4 340, умерли 146 граждан. По состоянию на 15 июня к вакцинации в области приступили 17 688 человек, получили оба компонента вакцины - 12 788 граждан.