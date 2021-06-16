{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан

С вечера 15 июня все действовавшие в мегаполисе ограничения по заполняемости помещений, социальной дистанции, дезинфекции поверхностей стали необязательными
© Владимир Костырев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка устроили во вторник салют, продолжавшийся около 20 минут, в честь вакцинации от коронавируса 70% жителей города, сообщает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Преодоление данного порога, после которого можно говорить о выработке коллективного иммунитета, стало условием отмены большинства ограничений. Мэр города Эндрю Куомо во вторник объявил, что эта цель достигнута.

С вечера 15 июня все действовавшие в мегаполисе ограничения по заполняемости помещений, социальной дистанции, дезинфекции поверхностей стали необязательными. При этом магазины и рестораны пока могут продолжать требовать от горожан соблюдать масочный режим.

Салют стал сюрпризом для жителей Нью-Йорка. Власти города не подтверждали, что к нему велись какие-либо приготовления.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Спрос на туристические поездки в Сахалинскую область увеличился в 2,5 раза
Регион провел подготовку 14 приоритетных туристических маршрутов к началу летнего сезона
Читать полностью