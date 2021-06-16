В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка устроили во вторник салют, продолжавшийся около 20 минут, в честь вакцинации от коронавируса 70% жителей города, сообщает корреспондент ТАСС.

Преодоление данного порога, после которого можно говорить о выработке коллективного иммунитета, стало условием отмены большинства ограничений. Мэр города Эндрю Куомо во вторник объявил, что эта цель достигнута.

С вечера 15 июня все действовавшие в мегаполисе ограничения по заполняемости помещений, социальной дистанции, дезинфекции поверхностей стали необязательными. При этом магазины и рестораны пока могут продолжать требовать от горожан соблюдать масочный режим.

Салют стал сюрпризом для жителей Нью-Йорка. Власти города не подтверждали, что к нему велись какие-либо приготовления.