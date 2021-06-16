Южная Корея получила 650 тыс. доз вакцины производства Pfizer

СЕУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Новая партия вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer в объеме 650 тыс. доз доставлена в среду в Республику Корея. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.

Поставка вакцины осуществляется в рамках соответствующего договора южнокорейского правительства и американской компании, которая в общей сложности обязалась предоставить 66 млн доз, из них 7 млн - в первом полугодии. К настоящему моменту в Республику Корея доставлено 5,7 млн доз, еще 1,3 млн доз будут поставлены в течение июня.

Препарат Pfizer пока используется в Южной Корее для вакцинирования граждан в возрасте старше 75 лет, военнослужащих и работников жизненно важных сфер обслуживания младше 30 лет, а также школьных учителей.

Всего правительство заключило контракты на поставки 193 млн доз вакцины. К настоящему моменту более четверти населения Республики Корея привито первой дозой препаратов от коронавирусной инфекции.

В стране, помимо Pfizer, применяются двухкомпонентная вакцина производства британско-шведской компании AstraZeneca, а также однокомпонентная вакцина американской фирмы Johnson & Johnson. На текущей неделе начнется вакцинация медицинских работников в возрасте до 30 лет двухкомпонентным препаратом американской Moderna.