Более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности выявили в российских больницах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС в этом году выявили в больницах более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В текущем году надзорными органами МЧС России проведено 307 плановых и 359 внеплановых проверок по контролю за соблюдением в них требований пожарной безопасности. В итоге выявлено более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности на 931 объекте", - сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что среди основных нарушений - захламленные пути эвакуации и отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты. Также больницы не всегда обеспечены достаточным количеством первичных средств пожаротушения. "В результате к административной ответственности привлечено почти 230 юридических и свыше 280 должностных лиц. В суды направлены 166 административных дел", - добавили в ведомстве.

Кроме того, о неудовлетворительном состоянии стационарных больниц и госпиталей в заинтересованные органы власти направлено 254 информации, в том числе 136 - в прокуратуру.

Всего в настоящее время на учете МЧС находятся 6 225 стационарных больниц и госпиталей, обеспечение безопасности в которых является предметом повышенного внимания надзорных органов ведомства.