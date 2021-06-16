Врачи объяснили очередь скорых к больнице в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Очередь из машин скорой помощи к новосибирской городской больнице (ГКБ) №3 связана с ростом числа обращений пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщила главный врач больницы скорой помощи Ирина Большакова.

Ранее интернет-издание НГС сообщило об очереди машин скорой помощи, возникшей перед стационаром больницы №3 в ночь на 16 июня. По данным СМИ, в очереди находилось 18 машин.

"Идет рост обращений по поводу коронавирусной инфекции, следственно, увеличивается количество пневмоний, которые мы отвозим в стационар. <...> Огромный вал обращений сейчас идет от непривитого населения", - сказала собеседница агентства.

11 июня в области впервые с марта выявили больше 100 новых случаев заражения коронавирусом. В начале прошлой недели новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу № 12 и госпиталь ветеранов войн № 2 для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По словам главы новосибирского управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю число случаев COVID-19 увеличилось на 15% - до 653.

По данным оперативного штаба, в регионе выявлено 92 новых случая COVID-19 за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 44,6 тыс. случаев. До конца июня на территории Новосибирской области действуют обязательный масочный режим.