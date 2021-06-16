В Адыгее нацелят на массовый туризм большую часть гостиниц экокурорта "Лагонаки"

ТАСС, 16 июня. Основная часть гостиничного фонда всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", который планируется создать до 2025 года в Адыгее, будет рассчитана на массовый сегмент, и только малая часть - на пятизвездочную аудиторию. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.

"Лагонаки" не будет монокурортом. Должны быть предложения для разных аудиторий, тогда сформируется тот поток, который мы ожидаем. Базово пока планируется, что из 2,5 тыс. номеров 1,5 тыс. - это будет массовый сегмент - апартаменты и трехзвездочные отели, 500 номеров - четырехзвездочные отели с конгресс-возможностями. И только 500 номеров будут в пятизвездочных отелях со СПА и панорамными бассейнами. Экокурорт разместится в достаточно уникальной локации", - сказал он.

Для размещения гостиниц специально была выбрана территория бывшего пастбища, где почва не представляет природоохранной ценности в отличие от других территорий Лагонакского полигона. Плановый срок ввода курорта в эксплуатацию - декабрь 2024 года, уточнил Круковский.

"Решение земельных вопросов, связанных с проектированием, уже началось. К строительству канатных дорог приступят в 2022 году, синхронизировав это с подведением инфраструктуры, в том числе дорог. Верхнюю деревню, то есть гостиничный комплекс отеля начнут возводить в 2023 году", - добавил собеседник агентства.

Соглашение по строительству до 2025 года в Адыгее всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" было подписано НАО "Красная поляна" и властями республики на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объем внебюджетных вложений составит 23 млрд рублей. Предусматривается возведение 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж, курорт сможет обслуживать до 500 тыс. человек в год.

Ранее сообщалось, что с учетом особенностей естественного рельефа местности экокурорт планируется поделить на следующие зоны: зона комфортного катания, учебный склон, спортивный склон, сноу-парк, зона тюбинга, зона трассы беговых лыж, веревочный городок, виа-феррата, нижняя и верхняя деревни.