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Пандемия COVID-19
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Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом

По итогам визита эксперты примут решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Делегация российских экспертов в середине этой недели отправится в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране и принятия решения о возможности возобновления авиасообщения с Россией и туризма. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. <…> Визит запланирован в середине текущей недели. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав делегации войдут представители Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава РФ. Эксперты оценят ситуацию с распространением COVID-19 в Турции, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на популярных направлениях.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии"). 31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах.

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ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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